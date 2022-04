Firma J.J. Abramsa wyprodukuje film "Hot Wheels" 0

Firma produkcyjna J.J. Abramsa – Bad Robot, wyprodukuje film akcji "Hot Wheels", który będzie inspirował się popularną linią zabawek firmy Mattel. W realizację projektu zaangażowane będą także Mattel Films i Warner Bros. Pictures.

Hot Wheels to 54-letnia marka samochodów-zabawek firmy Mattel, która jest reklamowana jako wiodąca na świecie franczyza tego typu produktów. W ofercie znajdują się najgorętsze i najbardziej eleganckie samochody, monster trucki, a także motocykle. Według The NPD Group/Retail Tracking Service "Hot Wheels" to najlepiej sprzedająca się marka zabawek na świecie – ponad 8 miliardów pojazdów.

Jako światowy lider w dziedzinie kultury samochodowej, "Hot Wheels" od pokoleń rozpala ducha rywalizacji wśród entuzjastów motoryzacji. Fani w każdym wieku czekają teraz na przejażdżkę swojego życia wraz niesamowitym Bad Robota J.J. Abramsa, który dołącza do nas wraz z Warner Bros. Pictures, aby przekształcić legendarne zabawki "Hot Wheels" w ekscytującą historię na dużym ekranie.

powiedział Robbie Brenner, producent wykonawczy Mattel Films

Nie jest to jedyny projekt obu firm. Mattel Films nawiązała również współpracę z Warner Bros. Pictures nad nadchodzącym filmem Grety Gerwig o lalce Barbie, który jest już w produkcji i ma trafić do kin w 2023 roku. W przyszłości mają powstać kolejne wspólne projekty – wśród nich są między innymi "Barney", "Magic 8 Ball", "Tomek i przyjaciele", "Rock ’Em Sock ’Em Robots", "Major Matt Mason" czy wreszcie "Masters of the Universe".

Źrodło: Deadline