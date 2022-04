Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Venom jeszcze raz zagości na wielkim ekranie 0

Venom jeszcze raz zagości na wielkim ekranie. Sony Pictures przygotowuje realizację kolejnego sequela!

Wytwórnia Sony Pictures dała zielone światło na realizację filmu "Venom 3" z Tomem Hardym w roli głównej. Będzie to kontynuacja dwóch dotychczasowych filmów z kasowej franczyzy – Venom oraz Venom 2: Carnage. Ten pierwszy zarobił globalnie 856 mln dolarów, z kolei drugi 502 mln dolarów.

Z pewnością fani komiksowych ekranizacji wierzą w to, że Venom wreszcie spotka się ze Spider-Manem. Scena po napisach drugiej części dawała nadzieję, że Eddie Brock stanie się częścią Kinowego Uniwersum Marvela. Wydaje się jednak, że Sony Pictures oraz Marvel Studios należące do Walta Disneya, mają nieco inne plany na przyszłość franczyzy. Może zamiast Toma Hollanda w kostium Spider-Mana wejdzie, któryś z poprzednich odtwórców tej roli, np. Andrew Garfield?

Na razie projekt jest we wczesnej fazie rozwoju, ale ważne, że Sony Pictures zapowiedziało chęci związane z realizacją trzeciej odsłony. Będziemy Was informowali na bieżąco odnośnie tej produkcji. Co o niej sądzicie?

Źrodło: Variety