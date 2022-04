Duchy i pogromcy powrócą - Sony pracuje nad sequelem "Ghostbusters: Afterlife" 0

Sony Pictures ogłosiło swoje plany związane z przyszłymi projektami. Jak się okazuje nie tylko seria "Venom" doczeka się kolejnej odsłony. Swój sequel dostanie także film Pogromcy duchów. Dziedzictwo.

Studio zdecydowało się dać zielone światło kolejnej części serii "Pogromcy duchów", która będzie kontynuacją rebootu Pogromcy duchów. Dziedzictwo z 2021 roku. Produkcja zarobiła na całym świecie 200 mln dolarów.

Sony Pictures ujawniło swoje plany dotyczące obu sequeli (mowa również o "Venomie 3") podczas poniedziałkowej prezentacji na CinemaCon – corocznych targach dla właścicieli kin. Studio nie ujawniło jednak żadnych szczegółów na temat żadnego z tych filmów.

Ogłoszenie nadeszło w formie mash-upu, który zawierał materiały filmowe z takich produkcji, jak I Wanna Dance With Somebody – biografia Whitney Houston, Kraven the Hunter, "*The Equalizer 3* oraz nigdy wcześniej nie pokazywane klipy z filmu "A Man Called Otto" z Tomem Hanksem.

Szef studia, Tom Rothman, przedstawiając prezentację oznajmiając, że wytwórnia tworzy różnorodne filmy dla różnych odbiorców. Sony Pictures Entertainment ma coś dla każdego. Oczywiście będziemy Was informowali na bieżąco, jeśli któryś z głośnych tytułów Sony Pictures będzie miał jakąś aktualizację dotyczącą postępów produkcyjnych.

Źrodło: Variety