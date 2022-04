Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Illuminati pojawią się w MCU - zobaczcie nową zapowiedź "Doktor Strange w multiwersum obłędu" 0

Marvel Entertainment zaprezentowało kolejny spot promujący widowisko Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Benedict Cumberbatch - "Doktor Strange w multiwersum obłędu"

Do premiery kolejnego widowiska należące do Kinowego Uniwersum Marvela pozostało już tylko 10 dni. Z tej okazji Marvel Entertainment zaprezentował nowy spot promujący widowisko Doktor Strange w multiwersum obłędu, który nosi tytuł "Time". Możecie obejrzeć go poniżej.

W najnowszym filmie Marvel Studios Doktor Strange w multiwersum obłędu MCU otwiera multiwersum, przesuwając jego granice w nieodkryte dotąd rejony.

Doktor Strange, z pomocą dawnych i nowych sojuszników, przemierza niesamowite i pełne niebezpieczeństw alternatywne światy multiwersum, by stawić czoła nowemu tajemniczemu przeciwnikowi.

Doktor Strange w multiwersum obłędu w kinach już 6 maja!

Źrodło: Marvel Studios