Poznaliśmy polski tytuł filmu "Avatar 2" 0

Polski dystrybutor filmu Avatar 2, którym jest Walt Disney Studios Motion Pictures Poland, zaprezentował tytuł, pod którym film będzie dostępny w polskich kinach.

Walt Disney Studios Motion Pictures Poland poinformował, że sequel najbardziej kasowego filmu w historii kina będzie w Polsce znany, jako "Avatar: Istota wody". Premiera widowiska została zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku. Liczymy na to, że już niebawem zaprezentowany zostanie pierwszy zwiastun superprodukcji.

To nie jedyne zmiany w kalendarzu premier. Walt Disney Studios Motion Pictures Poland, który jest również dystrybutorem filmów należącego do koncernu studia 20th Century Studios, poinformowało, że film animowany Bob's Burgers Film nie trafi do polskich kin. Data kinowej premiery została usunięta z kalendarza.

Warto także odnotować, że widowisko Marvel Studios o Czarnej Panterze otrzymała polski tytuł. Superprodukcja będąca sequelem filmu z 2018 roku trafi do polskich kin pod tytułem Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Premiera w kinach 11 listopada 2022 roku.

Jak podobają Wam się nowe tytuły produkcji dystrybuowanych przez Walt Disney Studios Motion Pictures Poland?

Źrodło: Walt Disney Studios Motion Pictures Poland