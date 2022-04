Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" - nowe szczegóły dotyczące sequelu i Spider-Gwen 0

W trakcie wczorajszej prezentacji na CinemCon, Sony Pictures przedstawiło 15-minutową prezentację filmu animowanego Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Według filmowców Chrisa Lorda i Phila Millera, film rozgrywa się w sześciu wymiarach i będzie zawierał 240 postaci. Do sieci trafił opisy materiału udostępnionego w trakcie wydarzenia:

początkowa akcja filmu zaczyna się na Ziemi-65, świecie Gwen Stacy. Vulture atakuje Muzeum Guggenheima, jest Włochem, posiada zbroję, która sprawia, że ​​wygląda jak gladiator

Spider-Gwen jest poszukiwaną uciekinierką w swoim świecie i ściga ją jej własny ojciec, kapitan George Stacy

Miguel O’Hara, znany również jako Spider-Man 2099, przybywa, aby pomóc pokonać złoczyńcę, potwierdzając, że pochodzi z innej rzeczywistości. Miguel ujawnia, że ​​bohaterowie faktycznie złamali multiwersum w pierwszym filmie, a teraz jest w nim dziura, która pozwala ludziom przechodzić między światami

Issa Rae gra Spider-Woman. Jessica Drew jest w piątym miesiącu ciąży. Pracuje ze Spider-Manem 2099 i pomaga pokonać Vulture’a

dochodzi do konfrontacji Spider-Gwen i jej ojca, który zmusza bohaterkę do zdemaskowania. Dziewczyna zaprzecza, że ​​zabiła Petera Parkera, ale ten i tak postanawia ją aresztować. Na szczęście Miguel przybywa w samą porę, by zabrać ją do innego wymiaru

Miles Morales ma kłopoty w szkole z powodu opuszczenia lekcji. Miles chce studiować alternatywne rzeczywistości na Uniwersytecie Columbia

Ostatnio Sony Pictures ogłosiło, że premiera filmu zostaje przełożona na późniejszy termin. Spider-Man: Across the Spider-Verse trafi do kin 2 czerwca 2023 roku.

Finałowa odsłona trylogii będzie nosiła tytuł "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" i zawita w kinach 29 marca 2024 roku.

Źrodło: ComicBookMovie