Jowita Budnik w kameralnym dramacie o internetowym romansie i jego skutkach - zobaczcie zwiastun "Po miłość" 0

Laureatka Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni Jowita Budnik zagrała poruszającą rolę kobiety szokującej miłości w sieci. Prezentujemy zwiastun filmu Po miłość, który do polskich kin trafi już 10 czerwca.

Marlena zmaga się z poważnym kryzysem małżeńskim wywołanym przez alkoholizm jej męża. Za pośrednictwem Internetu poznaje Senegalczyka Bruna, który przywraca jej poczucie własnej wartości i kobiecości. Okazuje się jednak, że mężczyzna ma wobec niej nieco inne zamiary niż stworzenie związku.

Po miłość to kameralny dramat psychologiczny opowiadający o internetowym romansie i jego skutkach. Jest to zarazem emocjonujący koktajl złożony z alkoholu i miłości, wzmocniony odwiecznym wezwaniem "nigdy się nie poddawaj!". Film dotyka problemu przemożnego wpływu nowych technologii na życie ludzi. We wrześniu 2021 roku pokazywany był w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Nie jest to opowieść lekka, łatwa i przyjemna. Raczej jedna z tych, które szarpią nerwy widza. Nadałem jej jednak potoczystą, dynamiczną formę, dzięki czemu film ogląda się komfortowo. Moim zamiarem było wzbudzenie u widza niezgody na świat, w którym żyjemy. A jaki jest ten świat? Paradoksalny. Progresywny technologicznie, ale regresywny humanistycznie. Pełen nieoczywistych pułapek. Emanujący niesprawiedliwością społeczną czy niesprawiedliwością w ogóle. Co nam więc zostaje? Czego się uchwycić? O co walczyć? O miłość. To jej jednak najbardziej potrzebujemy. To nasza ostatnia deska ratunku. Ostatnia instancja, do której odwołujemy się, szukając sensu życia.

podkreśla reżyser Andrzej Mańkowski

Źrodło: Galapagos Films