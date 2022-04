Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Margot Robbie jako Barbie - zobaczcie pierwszą oficjalną fotkę promującą 1

W przyszłym roku Barbie zaparkuje swój różowy samochód przed kinami na całym świecie. Warner Bros. Pictures pokazało pierwszą oficjalną fotkę z filmu.

Na CinemaCon w Las Vegas Warner Bros. Pictures ogłosiło datę premiery filmu Barbie – 21 lipca 2023 roku. Co ciekawego tego samego dnia premierę będzie miał najnowszy film Christophera Nolana – Oppenheimer. Można jednak bezpiecznie założyć, że wytwórnia nieco pozmienia daty w kalendarzu. Co ciekawe obu tych tytułów nie było na oficjalnej liście z premierami wytwórni, więc możliwe, że dojdzie do pewnych roszad.

Niemniej jednak (Barbie) Barbie (2023)_ (f839249!) w reżyserii Grety Gerwig to produkcja mogąca pochwalić gwiazdorską obsadą. W roli głównej pojawi się Margot Robbie. Oprócz niej na ekranie zobaczymy również takie gwiazdy, jak Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef i Will Ferrell.

Na razie nie zdradzono oficjalnego opisu filmu, ale z różnych źródeł wynika, że historia skupi się na lalce mieszkającej dotychczas w "Barbielandzie", która zostaje wyrzucona za niedoskonałość i wyrusza na przygodę w prawdziwym świecie. Scenariusz filmu został oparty na popularnej linii zabawek "Barbie". Greta Gerwig napisała go wraz ze swoim partnerem Noah Baumbachem.

Poniżej możecie zobaczyć pierwszy oficjalny fotos pokazy przez Warner Bros. Pictures:

Źrodło: Variety