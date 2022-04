Poszukiwania legendarnego węża w zwiastunie serialu ''The Essex Serpent'' 0

Platforma Apple TV+ opublikowała pierwszy zwiastun serialu The Essex Serpent. To dramat rozgrywający się w epoce wiktoriańskiej, który zawiera w sobie elementy tajemnicy i grozy.

serial ''The Essex Serpent''

The Essex Serpent to adaptacja powieści Sarah Perry o tym samym tytule. Główna bohaterka Cora, to młoda wdowa, która niedawno dzięki śmierci męża uwolniła się z toksycznego małżeństwa. Zdecydowała się wyprowadzić z wiktoriańskiego Londynu do małej wioski Aldwinter w hrabstwie Essex. Tam poznaje Willa Ransome, lidera lokalnej społeczności, z którym szybko zaczyna łączyć ją więź. Mieszkańcy wioski wieżą w istnienie mitycznego stworzenia zwanego Essex Serpent, które niegdyś nawiedzało tą okolice. Gdy w Aldwinter dochodzi do tragedii, zaczynają zacierać się granice między wiarą a fanatyzmem, a w centrum wszystkiego znajduje się Cora. Kobieta staje się celem niesprawiedliwych oskarżeń. Zaczyna więc interesować się lokalnym przesądem i pragnie odszukać mityczne stworzenie.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W głównych bohaterów wcielają się Tom Hiddleston i Claire Danes. Za reżyserię serialu odpowiada Clio Barnard. Scenariusz napisała Anna Symon.

The Essex Serpent składa się z 6. odcinków. Premiera dwóch pierwszych zaplanowana jest na 13 maja.

Źrodło: Dark Horizons