Skończyły się zdjęcia do serialu "Minuta ciszy" — najnowszej produkcji CANAL+ Polska z Robertem Więckiewiczem w roli głównej

Padł ostatni klaps na planie Minuty ciszy , nowej produkcji CANAL+, wyreżyserowanej przez Jacka Lusińskiego, który wraz z Szymonem Augustyniakiem jest także współtwórcą scenariusza. To pierwszy polski serial pokazujący kulisy funkcjonowania branży pogrzebowej – branży, o której niechętnie się mówi, choć prędzej czy później każdy korzysta z jej usług.

Mietek Zasada (Robert Więckiewicz), listonosz z małego miasteczka, bardzo krótko cieszy się rozpoczęciem emerytury. Gdy jego najlepszy przyjaciel (Mirosław Zbrojewicz) popełnia samobójstwo, a jedyny w okolicy zakład pogrzebowy odmawia wykonania pochówku, główny bohater postanawia założyć własną firmę pogrzebową. Nieświadomy absurdów funeralnego biznesu szybko wchodzi w konflikt z lokalnym monopolistą branży Jackiem Wiecznym (Piotr Rogucki), a na wsparcie może liczyć tylko ze strony ekscentrycznej córki zmarłego przyjaciela (Karolina Bruchnicka) oraz swojej niepełnosprawnej żony (Aleksandra Konieczna).