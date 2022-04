Reżyser ''Czarnobyla'' za kamerą serialu ''Dune: The Sisterhood'' 0

Rozwijany od kilku lat serialowy prequel filmu Diuna zmienił osobę na stanowisku reżysera. Wcześniej w projekt zaangażowany był reżyser kinowego hitu.

film ''Diuna''

Za kamerą pilotażowego odcinka Dune: The Sisterhood stanąć miał Denis Villeneuve, jednak uniemożliwiła mu to praca nad kontynuacją filmu Diuna, przez co zmuszony był zrezygnować z stanowiska reżysera. Jego miejsce zajął Johan Renck, który pracował m.in. przy serialu HBO Czarnobyl czy hitowej produkcji Wikingowie. Na razie wyreżyserować ma on dwa pierwsze odcinki prequela. Czy stanie za kamerą pozostałych epizodów, jeszcze nie wiadomo.

Serial oprze się na książce Zgromadzenie Żenskie z Diuny. Powieść ta osadzona jest w Uniwersum Diuny, a jej akcja rozgrywa się na kilka tysięcy lat przed wydarzeniami z Kronik Diuny. Poznamy historię opowiedzianą oczami tajemniczych kobiet z zakonu zwanego Bene Gesserit. Kobiety te są obdarzone niezwykłymi zdolnościami, dzięki którym mogą panować nad umysłem i ciałem, co pozwala im umiejętnie działać w polityce Imperium realizując własne plany. Działania te doprowadzają je do planety Arrakis, znanej jako Diuna.

Scenariusz do serialu pisze Diane Ademu-John, która pełni także funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej. Dune: The Sisterhood jest koprodukcją HBO Max i Legendary Television.

