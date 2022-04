Melissa McBride nie powróci jako Carol w spin-offie ''The Walking Dead'' 0

Nad planowanym od jakiegoś czasu przez AMC spin-offem serialu The Walking Dead opowiadającym o Darylu i Carol zawisły czarne chmury. Z roli zrezygnowała aktorka wcielająca się w postać Carol.

Melissa McBride, serial ''The Walking Dead''

W serialu ukazującym losy uwielbianych przez widzów bohaterów – Daryla i Carol powrócić mieli Norman Reedus i Melissa McBride. Oboje występują w The Walking Dead od pierwszego sezonu. McBride zmuszona została jednak do rezygnacji z roli. Powodem jest lokacja zdjęć do serialu.

Melissa McBride dała życie jednej z najbardziej interesujących i popularnych postaci z wszechświata 'The Walking Dead'. Niestety, ale nie będzie w stanie uczestniczyć w wcześniej zapowiedzianym spin-offie skupiającym się na postaciach Daryla Dixona i Carol Peletier. Zdjęcia do niego rozpoczną się latem w Europie. Premiera planowana jest na przyszły rok. Przeprowadzka do Europy obecnie jest logistycznie nie do zrealizowania dla Melissy. Mamy nadzieję, że zobaczymy Carol w innej produkcji w najbliższej przyszłości, bowiem wszechświat 'The Walking Dead' jest ciągle rozwijany mówi rzecznik AMC w oświadczeniu stacji.

Jak na razie nie wiadomo w jakim kierunku pójdzie projekt po rezygnacji McBride z roli. Czy skupi się on tylko na postaci Daryla czy dołączy do niego inna postać znana z serialu matki?

Nad serialem pracują Angela Kang i Scott Gimple.

Źrodło: Variety