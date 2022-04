Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Prezentacja Paramount Pictures również robi wrażenie - oto kalendarz wytwórni na lata 2022/2023 0

Paramount Pictures to kolejna wielka hollywoodzka wytwórnia, która zaprezentowała swój kalendarz premier na lata 2022/2023 w trakcie tegorocznego CinemaConu w Las Vegas.

Jak to bywa w przypadku wielkich wytwórni mają one do zaoferowania kilka naprawdę głośnych blokcbusterów. Oto pełny kalendarz premier wytwórni:

Na który z tych tytułów czekacie najbardziej?

Źrodło: ComicBookMovie