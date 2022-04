Devery Jacobs w obsadzie serialu Marvela "Echo" 0

Miniserial Hawkeye doczeka się spin-offu, który będzie nosił tytuł "Echo". Aktualnie trwa kompletowanie obsady aktorskiej produkcji, która powstanie z myślą o platformie streamingowej Disney+.

Devery Jacobs - "Nurses"

W zeszłym tygodniu gwiazda serialu Alaqua Cox, potwierdziła, że ​​trwa produkcja spin-offu noszącego tytuł "Echo". Dzisiaj mamy dla Was nowe informacje związane z tym projektem. Gwiazda serialu Reservation Dogs – Kawennáhere Devery Jacobs dołączyła do obsady marvelowskiego projektu. O jej dołączeniu do serii zaczęto spekulować w momencie, w którym życzyła powodzenia w trakcie prac na planie zdjęciowym po wpisie Alaqui Cox w mediach społecznościowych.

Jak to zwykle bywa na wczesnym etapie produkcji Marvela, szczegóły dotyczące postaci są niewielkie. Wiemy jedynie tyle, że Jacobs zagra Julie, którą opisuje się jako "odporną i posiadającą silną wolę". Oczywiście zawsze istnieje szansa, że ​​jej prawdziwa tożsamość jest trzymana w tajemnicy, ale z drugiej strony może być tak, że to zupełnie nowa postać napisana specjalnie do serialu.

Alaqua Cox zadebiutowała jako Maya Lopez znana również pod pseudonimem Echo w miniserialu Hawkeye. Kiedy ostatni raz widzieliśmy ją na ekranie, to strzelała z broni do Kingpina po tym, jak zdała sobie sprawę, że to on był odpowiedzialny za śmierć jej ojca. Wilson Fisk prawie na pewno jednak przeżył i prawdopodobnie powróci jako główny antagonista "Echo". Oczekuje się, że Charlie Cox pojawi się również jako Matt Murdock/Daredevil. Nie zostało to jednak potwierdzone.

