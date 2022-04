Dwa lata pod postacią Batmana (Robert Pattinson) i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników — w tym Alfreda Pennywortha (Andy Serkis) i porucznika Jamesa Gordona (Jeffrey Wright) — i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina Kyle, zwana Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, czyli Pingwin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward Nashton, znany także jako Człowiek-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowody zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City.

Kiedy reżyser filmu Matt Reeves rozpoczął pracę nad Batmanem, był podekscytowany możliwością pracy z historią postaci tak ikonicznej, żyjącej w komiksach od przeszło ośmiu dekad. Pomysłem na nadanie mu nowego życia był powrót do jego początków.

Batman zaczynał jako detektyw­ – tłumaczy –chciałem więc znaleźć sposób żeby do tego wrócić, żeby odsunąć na bok jego możliwości jako superbohatera, ale pokazać go w jego bardziej ludzkich dążeniach. Zawsze uważałem, że w pracy nad kinem gatunkowym niezwykle istotne jest odnajdywanie czegoś osobistego i wydaje mi się, że postać Batmana to umożliwia. Chcieliśmy pokazać go, jako człowieka, którego prawdziwą mocą jest jego wola zaprowadzenia porządku.

Chociaż więc napisany z Peterem Craigiem scenariusz istnieje w oderwaniu od poprzednich filmów o Batmanie, w wyraźny sposób nawiązuje do początków historii bohatera znanych z komiksów.

Chciałem rozpocząć tę opowieść w momencie, w którym Batman dopiero zaczyna realizację swojej misji. To daje dużo przestrzeni na rozwój postaci. Postawiliśmy więc Batmana przed zadaniem rozwiązania zagadki i stworzyliśmy film, który nawiązuje do nastroju pierwszych komiksów, ale jednocześnie nie jest ich bezpośrednią adaptacją. mówi dalej Reeves

Batman nie jest więc tutaj postacią nieskazitelną. Jak każdy człowiek ma swoje wady i ograniczenia. Takie podejście głęboko wpisuje się w naturę Batmana, który jak zauważa Reeves:

Ma swój strój, samochód i wszystkie gadżety, które czynią go niesamowitym, ale tak naprawdę pod tym wszystkim widzimy zwykłego człowieka. To prawda, że ma pragnienie naprawienia rzeczywistości, co prowadzi go do podejmowania się czynów heroicznych, ale widzimy równocześnie, że nie robi tego wszystkiego w czysto altruistycznym sensie. To sprawia, że staje się postacią przystępną.