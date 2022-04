Najpierw Mickey Rourke, teraz John Cleese - Roman Polański kompletuje obsadę nowego filmu 0

Gwiazda Monty Pythona – John Cleese to najnowszy nabytek obsady aktorskiej nowego filmu przygotowywanego przez Romana Polańskiego. A to nie jedyne głośne nazwisko, które zostało do tej pory zaangażowane przez polskiego filmowca.

John Cleese - "Sens życia wg Monty Pythona"

John Cleese oraz gwiazda serialu Gomorra, Fortunato Cerlino zostali oficjalnie potwierdzeni, jako członkowie obsady filmu zatytułowanego "The Palace". Jest to nowy projekt przygotowywany przez polskiego reżysera, Romana Polańskiego. Zdjęcia będą kręcone w Szwajcarii.

Główne role w filmie zagrają natomiast niemiecki aktor Oliver Masucci i francuska aktorka Fanny Ardant. Wcześniej potwierdzono natomiast angaż Mickeya Rourke.

"The Palace" to dramat, którego akcja rozgrywa się w sylwestrową noc 1999 roku w luksusowym hotelu, gdzie przeplata się życie hotelarzy i różnych gości. Scenariusz do filmu napisał Roman Polański we współpracy z innym weteranem kino – Jerzym Skolimowskim. W ekipie jest też stały operator Polańskiego – Paweł Edelman.

Na razie data premiery filmu nie jest znana.

Źrodło: Deadline