Nowy film w reżyserii Alejandro G. Iñárritu z premierą na platformie Netflix

Netflix nabył prawa do kolejnego filmu Alejandro G. Iñárritu, który nosi tytuł Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths to najnowsza reżyserska propozycja od filmowca, który dał nam oscarową Zjawę. Alejandro G. Iñárritu jest obecnie w fazie postprodukcji i oczekuje się, że zakończy się ona jesienią. Film prawdopodobnie pod koniec roku zadebiutuje w kinach oraz na platformie streamingowej Netflix. Można zakładać, że jest to tytuł mający odegrać ważną rolę w sezonie oscarowym.

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths został nakręcony na taśmie 65 mm i szczyci się efektownymi zdjęciami nominowanego do Oscara Dariusa Khondjiego. Zanim zadebiutuje na Netflix, film ukaże się w kinach na świecie.

Scenariusz został napisany przez samego Iñárritu i Nicolása Giacobone i jest nostalgiczną komedią osadzoną w epickiej osobistej podróży twórcy. Opowiada historię znanego meksykańskiego dziennikarza i dokumentalisty, który wraca do domu, gdzie przeżywa kryzys egzystencjalny, zmagając się ze swoją tożsamością, związkami rodzinnymi, szaleństwem wspomnień i przeszłością swojego kraju. Szuka odpowiedzi ww przeszłości, aby pogodzić się z tym, kim jest w teraźniejszości.

