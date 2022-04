"Igrzyska śmierci" powracają - będzie prequel głównej serii! 0

"Igrzyska śmierci" to franczyza, która zrobiła z Jennifer Lawrence aktorkę z najwyższej hollywoodzkiej ligi. W trakcie CinemaCon wytwórnia Lionsgate zaprezentowała teaser prequelu głównej serii, który będzie nosił tytuł "The Ballad of Songbirds and Snakes".

Jennifer Lawrence - "Igrzyska śmierci"

Klip zaprezentowany w trakcie CinemaConu nie pokazywał żadnego materiału z filmu, który jest obecnie w pre-produkcji, ani nie ujawnił członków obsady filmu. Zamiast tego klip ukazał uderzające ujęcia oblodzonych gałęzi drzew i przyciągające wzrok złoto, a w tle przewijał się tekst, który brzmi: "Świat odkryje… kto jest śpiewającym ptakiem… a kto jest wężem".

Lionsgate ogłosił także datę premiery. Film zostanie wydany w kinach 17 listopada 2023 roku.

"The Ballad of Songbirds and Snakes" rozgrywa się na dziesiątki lat przed przygodami Katniss Everdeen i skupia się na młodym Coriolanusie Snow, który ostatecznie zostaje tyranicznym prezydentem Panem. Jako 18-latek Snow zostaje wybrany na mentora Lucy Grey Baird, dziewczyny ze zubożałego Dwunastego Dystryktu, która bierze udział w 10. Głodowych Igrzyskach (Katniss pojawiła się dopiero na 74).

Na razie czekamy na informacje dotyczące obsady aktorskiej filmu.

