Dwa widowiska Marvela zmieniają datę premiery

The Marvels, a także Ant-Man and The Wasp: Quantumania – te dwa widowiska należące do Kinowego Uniwersum Marvela w innym terminie niż pierwotnie było to zaplanowane przez wytwórnie Walta Disneya.

"Ant-Man i Osa"

Marvel Studios potwierdziło kolejną zmianę w swojej czwartej fazie kinowego uniwersum. Z powodów, które nie zostały jeszcze wyjaśnione, podjęto decyzję o zamianie dat premier The Marvels i Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Tak naprawdę oba tytuły zamieniają się datami w kalendarzu premier. Trzecia odsłona przygód Ant-Mana zostaje przeniesiona z 28 lipca 2023 na 17 lutego 2023, z kolei The Marvels z 17 lutego 2023 na 28 lipca 2023.

Według źródeł realizacja obu filmów przebiega bez większych problemów, więc możliwe, że decyzja została podjęta z powodu… postaci Kanga Zdobywcy. Tom Hiddleston niedawno ujawnił, że zdjęcia do drugiego sezonu Lokiego rozpoczną się za 6 tygodni. Przyspieszając premierę widowiska kinowego Ant-Man and The Wasp: Quantumania będziemy mieli szansę na nieco szczegółowsze poznanie Kanga, który ma być ważną częścią "trójki".

