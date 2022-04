Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Twórca trylogii o Spider-Manie Jon Watts nie nakręci "Fantastycznej Czwórki" dla Marvela 0

Jon Watts wycofał się ze stanowiska reżysera "Fantastycznej Czwórki" – nowej odsłony kinowej adaptacji szanowanej serii Marvel Comics, która już niebawem powstanie dla Marvel Studios i Disneya.

"Spider-Man. Bez drogi do domu"

Jon Watts to człowiek odpowiadający za kasową serię o Spider-Manie, która należy do Kinowego Uniwersum Marvela. Niedawno w kinach mieliśmy okazję oglądać ostatnią odsłoną przygód Człowieka Pająka, która nosiła tytuł Spider-Man. Bez drogi do domu. Widowisko od Sony Pictures i Marvel Studios, które zarobiło 1,89 miliarda dolarów, stało się szóstym najbardziej dochodowym filmem wszech czasów.

Nie dziwi, więc fakt, że studio chciało powierzyć akurat temu filmowcowi kolejną potencjalnie kasową serię kinową. Niestety Jon Watts zdecydował się odrzucić tę ofertę. Po prostu reżyser potrzebuje przerwy od świata superbohaterów po ukończeniu trylogii Człowieka Pająka z Tomem Hollandem i Zendayą.

Sam filmowiec, jak i Marvel Studios potwierdziły rozstanie z projektem, które jest polubowne.

Współpraca z Jonem przy filmach o Spider-Manie była prawdziwą przyjemnością. Nie mogliśmy się doczekać dalszej współpracy z nim, aby wprowadzić Fantastyczną Czwórkę do MCU, ale rozumiemy i wspieramy jego powody, dla których odszedł. Jesteśmy optymistami, że w przyszłości będziemy mieli okazję ponownie współpracować.

czytamy w oświadczeniu Kevina Feige’a

Na razie nie ma informacji kto zastąpi Wattsa.

