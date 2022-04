Netflix anuluje komedię ''Siły kosmiczne'' 0

Komediowa produkcja science fiction Netflixa Siły kosmiczne dobiegła końca. Platforma zdecydowała się nie przedłużać serialu na trzeci sezon.

Pierwszy sezon Sił kosmicznych zadebiutował w 2020 roku. Komedia z nowymi odcinkami powróciła w lutym tego roku. Niestety oba sezony nie zebrały pozytywnych opinii od krytyków. Również oglądalność serialu nie była na wystarczającym poziomie, aby platformie opłacało się go kontynuować.

Poznajcie fabułę Sił kosmicznych:

Mark R. Naird (Steve Carell) to zasłużony pilot i generał najwyższego stopnia marzący o objęciu dowodzenia nad Siłami Powietrznymi USA. Ku swojemu zaskoczeniu ma jednak stanąć na czele nowo utworzonego szóstego rodzaju armii, czyli Sił Kosmicznych. Choć Mark jest do tego pomysłu nastawiony dosyć sceptycznie, razem z rodziną przeprowadza się do odległej bazy w Kolorado. Tam razem z ekipą barwnych naukowców i astronautów podejmuje się zadań zlecanych przez Biały Dom, takich jak szybkie (ponowne) lądowanie na Księżycu czy uzyskanie całkowitej dominacji w przestrzeni kosmicznej.

Akcja drugiej serii rozpoczęła się od problemów jakie generał Naird napotkał wraz ze swoim osłabionym zespołem. Aby wrócić na wyżyny on i jego ekipa stanęli przed trudną próbą udowodnienia swojej wartości wobec nowej władzy i poradzenia sobie z interpersonalnymi wyzwaniami.

Podzielacie decyzję Netflixa?

Źrodło: Variety