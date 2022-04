Adam Sandler w nowym filmie od reżyserów ''Nieoszlifowanych diamentów'' 0

Adam Sandler po udanej współpracy z braćmi Safdie przy filmie Nieoszlifowane diamenty, otrzymał od nich kolejną propozycję współpracy.

film ''Nieoszlifowane diamenty''

W jednym z ostatnich wywiadów Sandler potwierdził krążące od początku kwietnia w sieci wieści. Według aktora Josh Safdie i Benny Safdie są na zaawansowanym etapie prac preprodukcyjnych. Niestety fabuła ich nowego dzieła pozostaje tajemnicą. Jedyne co zdradził Sandler to, że będzie to film ’’inny’’ i niezwykle ’’ekscytujący’’.

Praca przy Nieoszlifowanych diamentach była pierwszym spotkaniem filmowców i aktora. Produkcja ta zebrała jednak niezwykle pozytywne opinie przynosząc nagrodę Independent Spirit Awards zarówno reżyserom, jak i aktorowi. Nieoszlifowane diamenty to dramat kryminalny. Bohaterem filmu jest Howard Ratner (Adam Sandler), jubiler w bogatej dzielnicy Nowego Jorku. Mężczyzna musiał odnaleźć sposób na spłatę długu po tym, jak jego towary zostają odebrane jednemu z najlepszych sprzedawców w mieście.

Źrodło: ew.com