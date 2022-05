Galeria zdjęć z filmu ''Podpalaczka'' 0

Już za niecałe dwa tygodnie w kinach i na platformie Peacock zadebiutuje nowa adaptacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga Podpalaczka. W ramach promocji w sieci pojawiła się galeria zdjęć z postaciami z produkcji.

W nowej adaptacji Podpalaczki dziewczyna o imieniu Charlie McGee jest obdarzona rzadkim darem pirokinezy, czyli zaprószania ognia. Ta niezwykła zdolność to wielkie niebezpieczeństwo dla dziewczynki. Jej rodzice robią wszystko, aby mogła ona wieść w miarę normalne życie. Przez ponad dekadę, Andy i Vicky uciekają, desperacko próbując ukryć Charlie przed agencją federalną, która chciałaby wykorzystać niezwykły dar dziewczynki do produkcji broni masowego rażenia. Andy nauczył Charlie, jak rozładować moc, która jest wyzwalana przez gniew lub ból. Ale kiedy Charlie kończy 11 lat, ogień staje się coraz trudniejszy do opanowania. Gdy przypadkowo zostaje ujawniona lokalizacja rodziny, agent zostaje wysłany, aby wytropić rodzinę i złapać Charlie. Dziewczyna ma jednak zupełnie inne plany.

Za reżyserię Podpalaczki odpowiada Keith Thomas, który pracował na scenariuszu autorstwa Scotta Teemsa. Muzykę do filmu skomponował sam John Carpenter. W obsadzie adaptacji są Ryan Kiera Armstrong jako Charlie, Sydney Lemmon jako Vicky, matka Charlie, Zac Efron jako Andy, ojciec Charlie, Michael Greyeyes jako Rainbird, Gloria Reuben, Kurtwood Smith i John Beasley. Producenci wykonawczy to Jason Blum i Akiva Goldsman. Podpalaczka jest koprodukcją Universal Pictures, Blumhouse Productions i Weed Road Productions.

Premiera filmu w kinach i na Peacock 13 maja.

Źrodło: Bloody Disgusting