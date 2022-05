Marvel publikuje plakat ''Ms. Marvel'' upamiętniający Ramadan 0

Zbliża się premiera kolejnego serialu Marvela realizowanego dla platformy Disney+ – Ms. Marvel. Z racji tego, że główna bohaterka to muzułmanka opublikowano plakat odnoszący się symboliką do najważniejszego czasu w kalendarzu muzułmańskim – Ramadanu.

fragment plakatu promującego serial ''Ms. Marvel''

Plakat zaprojektował ilustrator Shehzil Malik. Pomiędzy dłońmi głównej bohaterki znajduje się półksiężyc oraz gwiazda. Są to tradycyjne wyznaczniki zarówno początku, jak i końca postu w okresie Ramadanu. W dolnym rogu grafiki widać także charakterystyczne rysy minaretów.

Bohaterką serialu jest Kamala Khan, muzułmańska nastolatka z Ameryki dorastającą w Jersey City. Kamala jest zapalonym graczem i skrybą fan-fiction. Jest mega fanką superbohaterów z przerośniętą wyobraźnią — zwłaszcza jeśli chodzi o Kapitan Marvel. Kamala czuje jednak, że nie pasuje do szkoły, a czasem nawet do domu – to znaczy, dopóki nie zyskuje supermocy, takich jak bohaterowie, na których zawsze patrzyła z podziwem. Życie staje się lepsze dzięki supermocom, prawda?

W głównej roli występuje debiutantka Iman Vellani. Premiera serialu 8 czerwca. Składa się na niego sześć odcinków.

Źrodło: Twitter