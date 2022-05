Poniższa zapowiedź ukazuje Florence Pugh jako Alice i Harry'ego Stylesa wcielającego się w Jacka, jako szczęśliwą parę żyjącą w pozornie idealnej społeczności, która stworzona została i utrzymywana jest przez tajemniczą firmę, dla której pracuje mężczyzna. Kiedy jednak kobieta zaczyna interesować się pracą swojego męża, powoli dostrzega niedoskonałości społeczności, w jakiej żyje.

Don’w Worry Darling promowany jest jako śmiały, pokręcony i oszałamiający wizualnie thriller psychologiczny za reżyserię, którego odpowiada Olivia Wilde pracująca na scenariuszu autorstwa Katie Silberman. W obsadzie oprócz wspomnianych wyżej znajdują się także sama Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Kate Berlant i Chris Pine.