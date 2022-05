Obłędnie dobre finansowe prognozy filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu" 0

Przed fanami Marvela kolejna premiera widowiska należącego do MCU – Doktor Strange w multiwersum obłędu. Prognozy finansowe dotyczące weeendu otwarcia sugerują, że ponownie możemy spodziewać się kasowego hitu hollywoodzkiego studia.

Rachel McAdams, Benedict Cumberbatch - "Doktor Strange w multiwersum obłędu"

Doktor Strange w multiwersum obłędu jawi się fanom Marvela, jako kontynuacja kilku poprzednich produkcji osadzonych w uniwersum. Tak naprawdę będzie to dalsza część wydarzeń, których świadkami byliśmy w takich widowiskach, jak Loki, WandaVision i Spider-Man. Bez drogi do domu. Według prognoz związanych z box office’em film zarobi ogromne pieniądze w weekend otwarcia.

Szacuje się, że Doktor Strange w multiwersum obłędu w amerykańskich kinach na dzień dobry zgarnie od 160 do 180 mln dolarów. Jeśli dorzucimy do tego również prognozy związane z rynkami zagranicznymi, to okaże się, że widowisko dorzuci do swojego konta kolejne 140 mln dolarów.

Jeśli prognozy się sprawdzą weekend otwarcia przyniesie na świecie start sięgający co najmniej 300 milionów dolarów, co oznaczałoby drugi najlepszy debiut kasowy ery pandemicznego – po 582 milionach dolarów filmu Spider-Man. Bez drogi do domu i przed 251 milionami dolarów Batmana.

A Wy wybieracie się na nowy film Marvela?

Źrodło: Deadline