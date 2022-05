2. sezon "Lokiego" z nowym głównym scenarzystą 0

Michael Waldron, który napisał pierwszy sezon Lokiego oraz scenariusz do filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, nie będzie pracował nad drugim sezonem tego pierwszego tytułu.

Podobno aktualnie Michael Waldron jest zajęty pisaniem scenariusza do nowego filmu osadzonego w uniwersum "Gwiezdnych wojen", dlatego też nie może pełnić jednocześnie funkcji głównego scenarzysty Lokiego.

Eric Martin, scenarzysta "The Nexus Event" i "For All Time. Always", czyli odcinków, które powszechnie uważane są za najlepsze, przejmie stanowisko głównego scenarzysty, co zostało potwierdzone przez samego Waldrona:

No cóż, wszystko prowadzi do wszystkiego, prawda? Zatrudniliśmy kilku kapitalnych reżyserów. Justin Benson i Aaron Moorhead są świetni. I Eric Martin zajął stanowisko głównego scenarzysty 2. sezonu. Tak, więc zespół kreatywny jest fantastyczny. Jak powiedział kiedyś Tom Hiddleston – pozostało jeszcze wiele psot.

Oczywiście wielu fanów niecierpliwie czeka, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wydarzenia z serialu będą oddziaływały na wydarzenia w MCU. Już od piątku w kinach Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Źrodło: ComicBookMovie