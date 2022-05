Meg Ryan stanie za kamerą romantycznej komedii ''What Happens Later'' 0

Po swoim reżyserskim debiucie dramatem Ithaca w 2015 roku Meg Ryan ponownie stanie za kamerą. Tym razem wyreżyseruje komedię romantyczną What Happens Later.

Meg Ryan, film ''Kobiety''

Ryan oprócz stanięcia za kamerą pojawi się także na ekranie w głównej roli. Partnerować będzie jej David Duchovny, znany z serialu Z Archiwum X czy dramatu Druga szansa. W tym roku wystąpił w komedii Netflixa Bańka. Ta dwójka wcieli się w parę, która spotkała się przypadkowo po raz pierwszy wiele lat po rozstaniu.

Historia ukazana w filmie opiera się na sztuce uznanego dramaturga Stevena Dietza pod tytułem Shooting Star. Jej scenariusz na film zaadaptował sam Dietz wraz z Ryan i Kirkiem Lynnem.

Dawna para przypadkowo spotyka się po latach na lotnisku. Gdy zaistniała sytuacja zmusza ich do spędzenia razem nocy, nachodzą ich refleksyjne myśli. Oboje zastanawiają się jak potoczyłby się ich związek i życie, gdyby jednak szli przez życie razem.

Premiera What Happens Later planowana jest na przyszły rok. Jak na razie nie wiadomo kiedy zaczną się zdjęcia do komedii, ani kto jeszcze zasili obsadę produkcji.

Źrodło: Dark Horizons