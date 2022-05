Piekielna gra nadchodzi - zobacz zwiastun ''Gatlopp: Hell of a Game'' 0

Pamiętacie Jumanji? XYZ Films prezentuje Gatlopp: Hell of a Game. Produkcja ta również opiera się na 'żyjącej' własnym życiem grze planszowej, której bohaterowie zmuszeni są walczyć o przetrwanie.

film ''Gatlopp: Hell of a Game''

Gatlopp: Hell of a Game to mroczna komedia z nadprzyrodzonymi elementami. Główni bohaterowie to grupa przyjaciół, którzy po 10 latach ponownie się spotykają. To oczywiście wiążę się z piciem, ale i pewną grą… Mowa o planszówce Gatlopp, która nie jest jednak normalną grą. Jeśli ktoś nie wygra przed wschodem słońca, wszyscy gracze resztę swojego życia spędzą w piekle grając oczywiście w tę grę. Brzmi groźnie i niezbyt zachęcająco nieprawdaż?

Poniżej wspomniany zwiastun. Co sądzicie?

W obsadzie Gatlopp: Hell of a Game znajdują się gwiazda The Umbrella Academy – Emmy Raver-Lampman, Jim Mahoney, Jon Bass, Sarunas J. Jackson, Shelley Hennig, John Ales i Amy Davidson. Film wyreżyserował Alberto Belli. Scenariusz zaś napisał Jim Mahoney pracujący przy animacji Klaus i familijnej komedii Turniej główny.

Premiera filmu w wybranych kinach i na VOD zaplanowana jest na 16 czerwca tego roku.

Źrodło: Collider