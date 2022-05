''The Summer I Turned Pretty'' - zwiastun romansu dla nastolatków będącego adaptacją powieści Jenny Han 0

Amazon Prime Video tego lata również zaprasza swoich nastoletnich widzów przed telewizyjne ekrany. Na platformie w połowie czerwca zadebiutuje serial The Summer I Turned Pretty będący adaptacją pierwszego tomu młodzieżowego romansu Jenny Han, wydanego w Polsce pt. Tego lata stałam się piękna.

Lola Tung, serial ''The Summer I Turned Pretty''

Ukazana w serialu historia skupi się na miłosnym trójkącie w skład którego wchodzi jedna dziewczyna i dwójka braci. Bella cały rok czekała na wakacje, bo wszystko co najlepsze i magiczne dzieje się właśnie podczas nich. To także czas, który może spędzić z braćmi Fisher – Conradem i Jeremiahem. Obaj do tej pory Bellę traktowali jak młodszą siostrę. Tego lata jednak coś się zmieni…

The Summer I Turned Pretty to opowieść o dojrzewaniu, o pierwszej miłości, pierwszym złamanym sercu i magii tego jednego idealnego lata.

Obsadę serialu prowadzą Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson i Tom Everett Scott.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Na wideo usłyszeć możecie singiel Taylor Swift nagrany specjalnie do tej produkcji.

Premiera serialu 17 czerwca 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon