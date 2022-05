Taika Waititi nazywa postać Christiana Bale'a najlepszym złoczyńcą MCU 0

Taika Waititi, reżyser najnowszego filmu z serii ’’Thor’’ nie może się nachwalić Christiana Bale'a, który w oczekiwanym widowisku zadebiutował jako Gorr Rzeźnik Bogów.

fragment plakatu promującego film ''Thor: miłość i grom''

Według Waititi postać, w którą wciela się Bale będzie najlepszym złoczyńcą w historii MCU.

Moim skromnym zdaniem, mamy prawdopodobnie najlepszego złoczyńcę, jakiego Marvel kiedykolwiek miał, a wszystko to zawdzięczamy doskonałemu Christianowi Bale’owi. powiedział Waititi

Pomimo zbliżającej się wielkimi krokami premiery filmu, nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego oficjalnego zdjęcia Bale’a w roli Gorra. Być może wcale się go nie doczekamy, a to jak prezentuje się nowy antagonista ujrzymy dopiero na kinowych ekranach…

Waititi potwierdził także to czego fani już dawno się domyślali, albowiem Thor, w którego ponownie wciela się Chris Hemsworth nadal przechodzi kryzys wieku średniego i próbuje na nowo odnaleźć cel swojego życia. Będzie próbował odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego jest bohaterem i czy w ogóle powinien nim być?

Thor: miłość i grom przedstawi nam Thora w podróży niepodobnej do niczego, z czym kiedykolwiek miał do czynienia – w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jednak jego emeryturę przerywa galaktyczny zabójca znany jako Gorr Rzeźnik Bogów, który dąży do zagłady bogów. Aby zwalczyć zagrożenie, Thor korzysta z pomocy Walkirii, Korga i byłej dziewczyny Jane Foster, która – ku zaskoczeniu Thora – w niewytłumaczalny sposób dzierży magiczny młot Mjolnir. Razem wyruszają we wstrząsającą kosmiczną przygodę, aby odkryć tajemnicę zemsty Gorra i powstrzymać go, zanim będzie za późno.

Premiera filmu 8 lipca.

Źrodło: ComingSoon