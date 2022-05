Warner Bros zdobywa prawa do nowego filmu z odtwórcą Aquamana 0

Po tak zwanej intensywnej wojnie licytacyjnej prawa do filmu akcji The Executioner z Jasonem Momoą w roli głównej nabyło Warner Bros.

Jason Momoa, film ''Aquaman''

Wszelkie fabularne szczegóły produkcji trzymane są na razie w ścisłej tajemnicy. Co jednak bardzo ciekawe, mówi się, że projekt łączyć ma w sobie klimat dwóch zupełnie różnych produkcji – kryminału Na noże i filmu fantasy Władca Pierścieni. The Executioner ma ukazać nam zagadkę pewnego morderstwa, a wszystko to okraszone zostanie pełną humoru akcją.

Jak na razie nie wiadomo jeszcze kto stanie za kamerą filmu. Oprócz znanego z serialu See i filmu Aquaman aktora, w obsadzie nie ma obecnie nikogo innego. Znani są za to scenarzyści produkcji. To kuzyni Kaz Firpo i Ryan Firpo, którzy napisali historię dla MCU do filmu Eternals. Jednym z producentów został Peter Safran, współpracujący już z Momoą przy wspomnianym Aquamanie.

Momoa w ostatnich latach jest jednym z najbardziej zapracowanych hollywoodzkich aktorów. W przyszłym roku zobaczymy go w dziesiątej części serii Szybcy i wściekli oraz w kontynuacji Aquamana – Aquaman and the Lost Kingdom.

