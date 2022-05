Viggo Mortensen i Kristen Stewart w zwiastunie horroru ciała ''Crimes of the Future'' w reżyserii Davida Cronenberga 0

W sieci zadebiutował nowy zwiastun kolejnego dzieła legendarnego reżysera Davida Cronenberga mającego na swoim koncie kultowy już horror ciała Mucha. Jego nowa produkcja Crimes of the Future również krąży wokół tego gatunku.

fragment plakatu promującego film ''Crimes of the Future''

Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości, w której ludzkość uczy się dostosowywać do syntetycznego otoczenia. Ewolucja przenosi ludzi poza ich naturalny stan i przechodzi w metamorfozę, która zmienia ich biologiczny skład. Podczas gdy niektórzy przyjmują nieograniczony potencjał transhumanizmu, inni próbują go nadzorować.

Saul Tenser – to performer, który wraz ze swoją partnerką Caprice, zamierza przeprowadzić dla swoich fanów niesamowity spektakl w czasie rzeczywistym, podczas, którego jego wierni zwolennicy mogą podziwiać, jak w jego ciele zachodzić będą zmiany poprzez wszczepienie sobie nowych elementów i organów. Jednak biorąc pod uwagę zarówno rząd, jak i dziwną subkulturę, Tenser jest zmuszony zastanowić się, jak powinien wyglądać jego najbardziej szokujący występ ze wszystkich dotychczasowych.

Film otrzymał kategorię R. W uzasadnieniu czytamy, iż produkcja emanuje silnie niepokojącymi i brutalnymi treściami, zawiera makabryczne obrazy, nagość oraz wulgarny język. Wszystko to zaobserwować możemy na poniższej zapowiedzi.

Cronenberg wyreżyserował i napisał Crimes of the Future. W obsadzie znany z Władcy Pierścieni – Viggo Mortensen, a także Kristen Stewart, Léa Seydoux, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Yorgos Karamichos i Yorgos Pirpassopoulos.

Światowa premiera filmu w maju w Cannes. Zaś 10 czerwca Crimes of the Future wejdzie do kin. Data polskiej premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: NEON