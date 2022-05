Jason Statham łączy siły z Davidem Ayerem w nowym filmie akcji 0

Jason Statham, weteran filmów akcji dołączył do obsady kolejnego projektu należącego do tego filmowego gatunku. Jak donoszą zagraniczne media za kamerą The Beekeeper stanie David Ayer reżyser Furii i Legionu samobójców.

Jason Statham, film ''Jeden gniewny człowiek''

Za produkcję The Beekeeper odpowie Miramax. Wytwórnia ta w planach ma stworzenie nowej franczyzy, którą zapoczątkuje wspomniany film. Będzie to kolejna współpraca Stathama z tym studiem. Wcześniej zrealizowali wspólnie m.in. thriller Jeden gniewny człowiek czy kryminał Gra fortuny.

Fabularne szczegóły nie są znane. Do publicznej wiadomości podano jedynie szczątkowe informacje, z których wynika, iż The Beekeeper ukaże zemstę jednego człowieka, która rozszerza się, gdy okazuje się, iż był on niegdyś agentem potężnej i tajnej organizacji znanej jako the Beekeepers.

Scenariusz filmu pisze Kurt Wimmer. Statham jest także jednym z producentów. Jak na razie nazwisko tego aktora jako jedyne widnieje na liście płac jeśli chodzi o obsadę.

Stathama w najbliższym czasie ujrzymy w kolejnej części filmowej serii o twardzielach – Niezniszczalni 4, kontynuacji filmu o wielkim prehistorycznym rekinie – Meg 2: The Trench i 10. części Szybkich i wściekłych.

Źrodło: Deadline