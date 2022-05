Rob Zombie i Munster Squad na zakulisowych zdjęciach z filmu ''The Munsters'' 0

Cały czas trwają zdjęcia do nowego filmu wszechstronnie utalentowanego Roba Zombie noszącego tytuł The Munsters. To adaptacja kultowego sitcomu z lat 60. XX wieku. Jeśli chcecie zobaczyć jak trójka głównych bohaterów prezentuje się z bliska w pełnej charakteryzacji to zapraszamy poniżej.

film ''The Munsters''

Rob Zombie w swoich mediach społecznościowych udostępnił dwie fotografie. Na obu widzimy trójkę głównych bohaterów – Hermana Munstera, Lily Munster i Dziadka Munstera, w których wcielają się odpowiednio Jeff Daniel Phillips, Sheri Moon Zombie i Daniel Roebuck. Pierwsze z nich zawiera jeszcze twarz samego reżysera, który w opisie pod opublikowanym wpisem główne trio aktorów nazywa swoim '’Munster Squad'’.

W obsadzie The Munsters znajdują się także Richard Brake jako dr Henry Augustus Wolfgang, Catherine Schell jako Zoya Krupp – królowa cyganów, Dee Wallace, Cassandra Peterson, Jorge Garcia oraz Pat Priest, która wystąpiła w oryginalnym serialu jako Marilyn Munster.

The Munsters emitowany był w latach 1964-1966. Pomimo doczekania się zaledwie dwóch sezonów uznany został za kultowy. Określany jest satyrą na współczesne wtedy życie amerykańskich przedmieść. Otrzymał wiele pozytywnych recenzji, a także nominację do Złotego Globu w kategorii najlepszy serial telewizyjny. Opowiadał on o rodzinie przyjaznych potworów starających się zrozumieć dlaczego ludzie tak dziwnie na nich reagują…

Fabuła filmu The Munsters nie jest znana. Rob Zombie trzyma ją w ścisłej tajemnicy, pozwalając fanom na własne spekulacje.

Data premiery The Munsters nie została jeszcze ogłoszona. Film jak wcześniej ogłoszono trafić miał do kin i na platformę Peacock. Teraz jednak słychać informację, iż serwis może mieć go na wyłączność. Wieści te nie zostały jednak dotychczas oficjalnie potwierdzone.

Źrodło: Instagram