Po horrorze ''The Ranger'' przyszedł czas na ''The Sacrifice Game''

Jenn Wexler, reżyserka która cztery lata temu zadebiutowała pełnometrażowym filmem The Ranger, po raz kolejny stanie za kamerą. Produkcja nosząca tytuł The Sacrifice Game podobnie jak poprzednia należeć będzie do gatunku horroru.