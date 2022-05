Nowy Doktor Who wybrany! Został nim Ncuti Gatwa, gwiazda serialu "Sex Education"

Fani serialu Doktor Who nie muszą już dłużej czekać. Wybrano nowego odtwórcę roli tytułowego bohatera.

BBC oficjalnie ogłosiło, że Ncuti Gatwa zastąpi Jodie Whittaker jako 14. wcielenie kultowego Władcy Czasu. Jeszcze do niedawna Gatwa był cenionym aktorem teatralnym, jednak występ w popularnym serialu Netflixa, czyli Sex Education, otworzył mu drzwi do kariery na srebrnym ekranie. Ostatnio otrzymał również angaż w głośnym filmie o lalce Barbie, w którym zagra u boku Margot Robbie.