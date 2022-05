Lady Gaga ujawniła teledysk do utworu "Hold My Hand", który nagrała do filmu "Top Gun: Maverick" 0

Lady Gaga ujawniła teledysk do utworu "Hold My Hand", który nagrała do filmu Top Gun: Maverick. W klipie, który wyreżyserował Joe Kosinski, widzimy wokalistkę na tle epickich scenerii z obrazu. W wideo pokazano również fragmenty zarówno nowej jak i oryginalnej kinowej produkcji z Tomem Cruise’em w roli głównej.

Pełna dramaturgii ballada w wykonaniu Lady Gagi z miejsca spotkała się z entuzjastycznymi recenzjami. "Vanity Fair" już wróży kompozycji co najmniej nominację do Oscara.

Za produkcję nagrania "Hold My Hand" odpowiadają Lady Gaga i BloodPop, których wspomagał Benjamin Rice. Ponadto, filmowa wersja piosenki wzbogacona została o produkcję i aranżację Harolda Faltermeyera i Hansa Zimmera.

Dla Lady Gagi "Hold My Hand" to powrót do piosenek filmowych. Przypomnijmy bowiem, że gwiazda odpowiadała za utwory, które znalazły się na soundtracku Narodzin gwiazdy. Ścieżka muzyczna zapewniła artystce Oscara, dwie nagrody Grammy, statuetkę BAFTA, Złoty Glob oraz wyróżnienie Critics’ Choice.

Soundtrack "Music From The Motion Picture Top Gun: Maverick", na którym poza "Hold My Hand" Lady Gagi znajdą się piosenki "I Ain’t Worried" OneRepublic, "Great Balls of Fire (Live)" Milesa Tellera czy klasyk "Danger Zone" Kenny’ego Logginsa, ukaże się 27 maja. Tego samego dnia do polskich kin trafi obraz Top Gun: Maverick.

Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być – na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny.

Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.

Źrodło: Tylko Hity