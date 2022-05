"Miłość, seks & pandemia" - serialowa wersja najnowszego filmu Patryka Vegi 0

Kolejna odważna produkcja najbardziej kontrowersyjnego polskiego reżysera. Tym razem twórca takich hitów jak Botoks, Pitbull. Niebezpieczne kobiety, Kobiety mafii czy Bad Boy odszedł od kina gangsterskiego i postanowił obnażyć pragnienia współczesnych kobiet.

Serial, który nie boi się tematów tabu: erotycznych fantazji, internetowych randek, samotności.

Historia trzech przyjaciółek, w które wcielają się: Anna Mucha, Zofia Zborowska-Wrona oraz debiutująca na ekranie Małgorzata Rozenek-Majdan.

Rozszerzona, serialowa wersja Miłość, seks & pandemia już dostępna w serwisie CANAL+ online. Premierowe odcinki na antenie CANAL+ PREMIUM w piątki po 23:00.

Najnowszy film Patryka Vegi to kolejny obraz, w którym reżyser na pierwszym planie stawia wyraziste postaci kobiece. Głównymi bohaterkami miniserialu MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA są trzy przyjaciółki borykające się z problemami współczesnego świata, również w sferze uczuciowej. Kaja to przebojowa, ambitna i bezkompromisowa dziennikarka, prowadząca bujne życie erotyczne. Nie stroni od przygodnego seksu i randek z aplikacji. Nie ma również oporów, by swoją seksualną otwartość wykorzystać w poszukiwaniu kolejnego chwytliwego tematu – tak na jej drodze pojawia się uwodziciel Johnny. Zupełnie inne życie wiedzie Olga – twarda pani prokurator, zagorzała feministka i matka. Jednak i w jej poukładanym świecie zaczyna dominować pożądanie, gdy na wieczorku poetyckim poznaje pewnego Egipcjanina. Z kolei Nora to odnosząca zawodowe sukcesy fotografka, która w sferze prywatnej nie ma już tyle szczęścia. Po poważnych problemach zdrowotnych Nora stara się odnaleźć ponownie swoją seksualność. Kiedy przed jej obiektyw trafia początkujący model wszystko zaczyna się zmieniać.

Życie bohaterek zaczyna odmieniać się w momencie, w którym pandemia zatrzymuje świat zmuszając ludzkość do zamknięcia w domach. Lockdown bezlitośnie obnaża kruchość międzyludzkich relacji.

Odważne sceny seksu, ostry język i stawianie czoła tematom tabu – to wszystko cechy charakterystyczne dla kina Patryka Vegi, które znalazły się w jego najnowszym obrazie. Miłość, seks & pandemia pokazuje to, co zazwyczaj jest skrzętnie skrywane za drzwiami sypialni: fantazje, fetysze, uzależnienie od randkowych aplikacji, a także bolesną samotność. Reżyser porusza również kwestie rasizmu, religii czy szowinizmu.

Serial MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA już dostępny w całości w serwisie CANAL+ online. Premierowe odcinki na antenie CANAL+ PREMIUM w piątki po 23:00.

Źrodło: Canal+ - biuro prasowe