''Mój agent'' - Player Original pracuje nad polską wersją francuskiego hitu ''Dix pour cent''

Trwają zdjęcia do nowego serialu Player Original – Mój agent. Produkcja ta jest polską wersją francuskiego hitu Gdzie jest mój agent? opowiadającego o codzienności pracowników agencji aktorskiej. Obsada projektu pełna jest polskich gwiazd.

serial ''Mój agent''

Bohaterami serialu są agenci, którzy pod swoją opieką mają największe gwiazdy filmu, teatru i telewizji. Marek (Marek Gierszał), Aga (Aleksandra Pisula), Gabriel (Maciej Maciejewski) i Mira (Ewa Szykulska) to prawdziwi profesjonaliści. Całą swoją energię i zaangażowanie poświęcają klientom. Wspierają ich oddani asystenci – Ewa (Anna Cieślak) i Julian (Dawid Ściupidro) oraz Zosia (Sylwia Achu), recepcjonistka i aktorka.

Jak przekazać sławnej aktorce, że nie zostanie zaangażowana do wymarzonej hollywoodzkiej produkcji? Czy istnieje sposób, by pogodzić zwaśnione od dawna dwie gwiazdy filmu i teatru? W jaki sposób zmusić parę aktorów, którzy nie lubią się prywatnie do zagrania zakochanych? Najlepsi agenci mają swoje sposoby, by okiełznać najbardziej wymagające i kapryśne gwiazdy.

Los agencji, w której pracują staje pod znakiem zapytania, gdy umiera jej właściciel, Gustaw (Krzysztof Jasiński). Teraz oprócz codziennych zmagań z niezwykle absorbującymi gwiazdami, cała czwórka będzie musiała walczyć o przetrwanie jednej z najbardziej prestiżowych agencji aktorskich w Warszawie. W tym samym czasie w biurze pojawia się Dorota (Paulina Walendziak), dorosła córka Marka, której istnienie ukrywał przed swoimi współpracownikami i rodziną. Dla dziewczyny świat planów zdjęciowych, scenariuszy, spotkań z gwiazdami jest tym o czym marzy. Przypadek sprawia, że rozpoczyna pracę w agencji, u boku ojca i…wbrew jego woli. Czy rzeczywistość okaże się zgodna z jej wyobrażeniami o kulisach show-biznesu? głosi oficjalny opis serialu 'Mój agent'

W roli wiodącej w każdym odcinku pojawi się gościnnie inna polska gwiazda – w pierwszym będzie to Magdalena Cielecka, w drugim Danuta Stenka i Grażyna Szapołowska.

Zamówione zostały od razu dwa sezony serialu. Do pierwszego trwają już zdjęcia. Składać ma się on z sześciu odcinków. Data premiery nie jest jednak jeszcze znana. Prawdopodobnie Mój agent w serwisie Player.pl zadebiutuje jesienią tego roku.

Źrodło: TVN