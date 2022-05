''Nie opuszczaj mnie'' dostanie swoją serialową wersję 0

Stacja FX ma w planach nakręcenie serialu opartego na udanym dramacie z 2010 roku Nie opuszczaj mnie i bestsellerowej powieści Kazuo Ishiguro opublikowanej 5 lat wcześniej.

Niestety, ale nie podano żadnych szczegółów fabularnych projektu. Wiadomo jedynie, że zaangażowani są w niego jako producenci wykonawczy Andrew Macdonald i Allon Reich, którzy pracowali także przy wspomnianym filmie. Scenariusz serialu napisze zaś Melissa Iqbal mająca na swoim koncie Nierealne.

O czym opowiada film Nie opuszczaj mnie?

Ekskluzywna szkoła z internatem – w sercu angielskiej prowincji – w której uczniowie są zachęcani do rozwijania zdolności artystycznych i kreatywności, zakochują się, nawiązują przyjaźnie. Mogłaby być wymarzonym miejscem dla młodych ludzi, gdyby nie to, że nie wolno im jej opuszczać, a strzępki informacji, jakie z czasem do nich docierają, zaczynają się składać na przerażającą prawdę. I choć nie ma tu miejsca na bunt, dwójka bohaterów, Kathy i Tommy, liczy na to, że miłość pozwoli odwrócić los, który od początku był im pisany. Losem tym jest bycie dawcami narządów w ramach przełomowego planu medycznego.

Źrodło: Variety