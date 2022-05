Jodie Comer z główną rolą w apokaliptycznym filmie ''The End We Start From'' 0

Jodie Comer, zdobywczyni nagrody Emmy za rolę w serialu Obsesja Eve dołączyła do obsady apokaliptycznego thrillera The End We Start From, za produkcję którego odpowiada Benedict Cumberbatch.

Jodie Comer, serial ''Obsesja Eve''

Fabuła filmu opiera się na popularnej feministycznej powieści Megan Hunter. Jej akcja osadzona jest w świecie pogrążonym w ekologicznym kryzysie. Londyn nawiedzają powodzie, a młoda matka musi przetrwać to piekło. Comer wciela się w główną bohaterkę, która wraz z nowonarodzonym dzieckiem próbuje znaleźć drogę do domu, nawigując po najtrudniejszej części macierzyństwa i starając przez przetrwać w apokaliptycznym świecie.

Za kamerą The End We Start From stanie Mahalia Belo, mająca na swoim koncie pełnometrażowy film Ellen oraz seriale Requiem i The Long Song. Pracować będzie na scenariuszu autorstwa Alice Birch.

Jodie Comer oprócz z roli Villanelle w Obsesji Eve kojarzyć możecie także z filmu Free Guy, Ostatni pojedynek czy serialu Biała księżniczka. W najbliższym czasie podziwiać będziemy mogli ją w serialu HBO Big Swiss.

Źrodło: Deadline