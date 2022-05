Ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu "The Office PL"

Reżyserem odpowiedzialnym za drugi sezon The Office PL niezmiennie pozostaje Maciej Bochniak, który zrealizuje scenariusze autorstwa Łukasza Sychowicza, Jakuba Rużyłło i Mateusza Zimnowodzkiego. W główne role ponownie wcielą się między innymi Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz i Kornelia Strzelecka. Oprócz postaci znanych z pierwszej serii zobaczymy także nowych bohaterów zagranych przez Darię Widawską i Rafała Kowalskiego. Serial realizowany jest przy współpracy z BBC Studios oraz w koprodukcji z Comedy Central Polska. W gronie producentów znajdują się również Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński.