Kevin Spacey wraca do Hollywood - zagra w historycznym widowisku 0

Pięć lat po tym, jak Kevin Spacey został usunięty z filmu Wszystkie pieniądze świata, laureat Oscara powróci do grania w hollywoodzkiej produkcji.

Kevin Spacey - "House of Cards"

Kevin Spacey pojawi się w koprodukcji brytyjsko-węgiersko-mongolskiej zatytułowanej "1242 – Gateway to the West". W filmie pojawi się kilka innych nieco zapomnianych hollywoodzkich gwiazd: Eric Roberts, Christopher Lambert i Terence Stamp. W produkcji wystąpią też Jeremy Neumark-Jones oraz Genevieve Florence.

Reżyserem filmu jest węgierski twórca Peter Soos, który będzie pracował na scenariuszu autorstwa Arona Horvatha i Joan Lane. Zdjęcia mają wystartować w październiku tego roku i będą odbywały się na Węgrzech oraz w Mongolii.

"1242 – Gateway to the West" będzie największym filmem Kevina Spaceya od czasu oskarżeń o napaść seksualną z 2017 roku. Już niebawem tytuł trafi na sprzedaż w trakcie targów z okazji festiwalu filmowego w Cannes. Sprzedażą międzynarodową zajmuje się australijska firma Galloping Entertainment, a postprodukcja będzie miała miejsce w Wielkiej Brytanii w LipSync, Pinewood Studios i Abbey Road Studios.

Film opowiada historię wnuka dowódcy wojskowego Czyngis-chana, Batu-chana, który został wybrany na wodza naczelnego zachodniej części imperium mongolskiego. Zgodnie z oficjalnym streszczeniem, w 1242 roku Batu-chan staje naprzeciwko głęboko uduchowionego Cesarza węgierskiego (w tej roli pojawi się Kevin Spacey), który powstrzymuje jego inwazję na Europę i ostatecznie powoduje jego upadek.

Będziemy Was informowali na bieżąco, jeśli chodzi o rozwój projektu "1242 – Gateway to the West".

Źrodło: IndeWire