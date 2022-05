Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Trwają rozmowy dotyczące kontynuacji filmu "Gość" 0

Czy fani filmu Gość po ośmiu latach od premiery quasi-nadprzyrodzonego thrillera wreszcie otrzymają kontynuację? Jest to jak najbardziej możliwe!

Z okazji tegorocznego Prima Aprilis reżyser filmu Gość, czyli Adam Wingard postanowił delikatnie zażartować z fanów produkcji i wypuścił do sieci soundtrack do kontynuacji filmu z 2014 roku. Jak się okazuje początkowa zabawa oparta na stworzeniu ścieżki dźwiękowej może faktycznie zaowocować drugim rozdziałem przygód tajemniczego Davida.

To naprawdę popchnęło mnie i Simona Barretta w stronę kreatywnej przestrzeni. Mówimy o opracowaniu potencjalnej kontynuacji jako o prawdziwego projektu. Może ciekawiej zamiast zrobienia klasycznej kontynuacji "Gościa", byłoby stworzenie limitowanej serii, czegoś w co moglibyśmy naprawdę zatopić nasze zęby.

powiedział filmowiec

Odtwórca głównej roli, czyli Dan Stevens także jest zainteresowany realizacją kolejnej części. Sam Adam Wingard nie ukrywa natomiast swojej sympatii dotyczącej Gościa:

To prawdopodobnie mój ulubiony film, który zrobiłem. Czuję, że to ten, w którym mogłem w pełni przenieść siebie.

Nam nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za owocną współpracę Adama Wingarda i Simona Barretta nad scenariuszem sequelu. A Wy, jak się na to zapatrujecie?

Jeśli chcielibyście posłuchać piosenek wybranych przez Wingarda do kontynuacji, to znajdziecie playlistę na platformie Spotify – The Guest 2- OST.

