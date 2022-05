Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Rzut życia", czyli nowy komediodramat Netflixa i Adama Sandlera - zobaczcie zwiastun 0

Rzut życia, czyli nowy komediodramat Netflixa i Adama Sandlera. Platforma pokazała właśnie pierwszą oficjalną zapowiedź tego projektu.

Adam Sandler - "Rzut życia"

Adam Sandler, Robert Duvall, Ben Foster, Queen Latifah, Jordan Hull oraz Juancho Hernangomez – to obsada najnowszej propozycji od platformy Netflix. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun produkcji w gwiazdorskiej obsadzie.

Pechowy koszykarski łowca talentów (Adam Sandler) odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.

Rzut życia będzie dostępny w serwisie platformy streamingowej Netflix od 8 czerwca 2022 roku.

Źrodło: Netflix