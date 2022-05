Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Co ciekawego w Kinie Konesera sieci kin Helios w maju? 0

Filmy prezentowane w ramach Kina Konesera to najczęściej niszowe dzieła z niebanalną fabułą i inteligentnym humorem.

Wyświetlane historie mają na celu nie tylko uprzyjemnić widzowi spędzony czas w naszym kinie, ale również wzbogacić go o nowe wartości, przeżycia i walory wizualne!

Filmy Kina Konesera to często dzieła uhonorowane licznymi nagrodami na festiwalach filmowych. W tym miesiącu Helios zaprasza na następujące tytuły:

Kino konesera to cykliczne pokazy filmowe, filmy wybitnych reżyserów, produkcje nagradzane na międzynarodowych festiwalach, kino niezależne. Więcej informacji na HELIOS.PL

Film Oczy Tammy Faye przybliża niezwykłą historię sukcesów i niepowodzeń telewizyjnej ewangelistki Tammy Faye Bakker. W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia Tammy Faye i jej mąż Jim Bakker zbudowali od podstaw największą na świecie religijną sieć medialną oraz chrześcijański park rozrywki. Tammy cieszyła się szczególnym szacunkiem, głosząc przesłanie miłości, akceptacji i prawa do szczęścia. Do legendy przeszła nie tylko jej otwartość i życzliwość wobec ludzi z różnych środowisk, ale również jej wyjątkowy głos i charakterystyczny makijaż. Jednak nieprawidłowości finansowe, intrygi konkurentów oraz skandale doprowadziły do upadku misternie skonstruowanego imperium.

Dziewczyna z małego miasta o wyjątkowym talencie. Skłócony z ojcem chłopak z bogatego warszawskiego domu. Ona nie wierzy w siebie, on szuka własnej drogi. Połączy ich przypadkowe spotkanie, a niezwykła melodia sprawi, że między tą dwójką narodzi się uczucie. Jednak aby melodia stała się prawdziwą piosenką o miłości oboje będą musieli przewartościować swój świat, pełen marzeń i ambicji. „Piosenki o miłości" to również opowieść o kobiecym głosie, o oczekiwaniach innych wobec nas i odkrywaniu własnej siły.

Akcja rozgrywa się w Hongkongu lat 60-tych. Chow Mo-Wan i pani Chan wynajmują mieszkania w tej samej kamienicy. Oboje są zdradzani przez swoich współmałżonków, oboje są bardzo nieszczęśliwi i samotni. Chow i Chan zakochują się w sobie, choć nie chcą się do tego przyznać. Boją się skrywanej namiętności, osamotnienia oraz kolejnego rozczarowania.

Źrodło: Helios