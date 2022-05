Pełna akcji teaserowa zapowiedź ''Resident Evil: Remedium'' od Netflixa 0

Jeśli Wasze myśli zaprzątało to jak prezentował będzie się aktorski serial Resident Evil: Remedium od Netflixa, to mamy dla Was pierwszą zapowiedź. Z pewnością będzie dużo zombie i znanych z filmowej serii stworów. Spodziewać możemy się jednak także nowości w tej dziedzinie…

fragment plakatu promującego serial ''Resident Evil: Remedium''

Akcja serialu rozgrywać ma się w roku 2036, a więc 14 lat po tym, jak śmiertelny wirus spowodował globalną apokalipsę. Główna bohaterka to Jade Wesker, która walczy o przetrwanie w świecie opanowanym przez krwiożercze zwierzęta i ludzi. W tej niesamowicie nieprzyjaznej dla życia rzeczywistości Jade prześladuje jej przeszłość w New Racoon City, mrożące krew w żyłach związki jej ojca z korporacją Umbrella oraz to co stało się z jej siostrą Billie. Akcja serialu osadzona ma być w dwóch różnych liniach czasowych.

Twórcą produkcji jest Andrew Dabb i Mary Leah Sutton. Głównym antagonistą serii jest Albert Wesker, nikczemny szef Umbrella Corporation, w którego wciela się Lance Reddick. W obsadzie są także Ella Balinska, Adeline Rudolph, Tamara Smart, Siena Agudong, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti i Turlough Convery.

Jak zapowiadają twórcy serial przedefiniuje legendarną serię ukazując nam znane, jak i nowe szalone stworzenia, niezbyt pozytywne bohatetki, walkę o przetrwanie oraz głęboko skrywaną tajemnicę, która prosi się o rozwiązanie.

Premiera serialu 14 lipca 2022 roku. Pierwszy sezon Resident Evil: Remedium składa się z 8. odcinków.

Źrodło: Netflix