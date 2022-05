''Zwyczajna przysługa'' doczeka się sequela - w obsadzie powrócą Blake Lively i Anna Kendrick 0

Świetny kryminał z 2018 roku Zwyczajna przysługa dostanie pełnoprawny sequel. Projekt zrealizowany zostanie przez Lionsgate i Amazon Studios.

Anna Kendrick i Blake Lively, film ''Zwyczajna przysługa''

Swoje role w tej kryminalnej komedii powtórzą Anna Kendrick i Blake Lively. Scenariusz wyjdzie spod pióra Jessici Sharzer, która napisała oryginalny film bazując na książce Darcey Bell. Za kamerą ponownie stanie Paul Feig, który pełnić będzie także funkcję producenta wykonawczego wraz z Laurą Fischer i Scharzer.

O czym opowiada Zwyczajna przysługa?

Stephanie (Anna Kendrick) jest uroczą, ale dość naiwną i niewinną młodą mamą, dla której szczytem występku i ryzykanctwa jest przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Emily (Blake Lively) zaś to piękna, wyzwolona kobieta sukcesu, która trzyma życie za rogi. Panie poznają się w szkole swoich synów i natychmiast się zaprzyjaźniają. Przyjaciółki muszą się wspierać, więc Stephanie zgadza się pewnego dnia odebrać ze szkoły synka Emily. Byłaby to jedynie zwyczajna przysługa, gdyby nie fakt, że Emily nie pojawia się, by odebrać dziecko. I to przez kilka kolejnych dni. Dobroduszna Stephanie postanawia pomóc przystojnemu mężowi Emily w poszukiwaniach żony. Wkrótce okaże się jak mało wiedziała o swojej najlepszej przyjaciółce…

Fabuła kontynuacji na razie nie jest znana. Nie wiadomo jak poprowadzony zostanie wątek Emily, która w zakończeniu filmu skazana została na 20 lat więzienia za morderstwo.

