Zdjęcia do nowego ''Kruka'' ruszą tego lata! 0

Przygotowywana od lat nowa wersja filmu o Ericu Dravenie, bohaterze komiksu Kruk Jamesa O'Barra nareszcie doczeka się swojej realizacji. Jak donoszą zagraniczne media ekipa pojawi się na planie latem tego roku.

Brandon Lee, film ''Kruk''

Film kręcony będzie w dużej mierze na terenie Czech i Niemiec. Wcześniej jednak przed rozpoczęciem zdjęć projekt trafi na targi w Cannes.

Za kamerą nowego Kruka stanie Rupert Sanders, który na swoim koncie ma Królewnę Śnieżkę i Łowcę oraz Ghost in the Shell. Scenariusz napisał Zach Baylin. Na odtwórcę Erica Dravena wybrano gwiazdę horrorów z serii To – Billa Skarsgårda. Ukochana Dravena, która w oryginalnym filmie z 1994 roku nie miała zbyt wiele ekranowego czasu, teraz jak zapowiadają twórcy ma wnieść do fabuły dużo więcej, niż tylko motyw zemsty głównego bohatera.

Kruk opowiada historię brutalnie zamordowanej pary. Mężczyzna rok później powraca do świata żywych, aby wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy odebrali życie jemu i jego narzeczonej.

Powstający projekt jest kolejną próbą przedstawienia na nowo historii Erica Dravena. W 2014 roku rozwijano projekt, w którym w głównej roli wystąpić miał Luke Evans. Cztery lata później rolę tą otrzymał Jason Momoa. Oba te projekty jednak upadły. Miejmy nadzieję, że tym razem doczekamy się jednak kinowej premiery nowej wersji Kruka. Oby tak dobrej jak oryginał.

Źrodło: Deadline